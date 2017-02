Roma, 21 feb. (askanews) - In una nota la Questura di Roma precisa che "l'uomo con un tirapugni che appare in alcune fotografie, divulgate su diversi siti on line, è un venditore ambulante. Fermato dalle forze dell'ordine, l'uomo è stato identificato: ex militante di estrema destra, la sua posizione è al vaglio degli inquirenti".