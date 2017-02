Roma, 26 feb. (askanews) - "Tassisti e ambulanti hanno ragione. Siamo di fronte a un governo forte con i deboli e debole con i forti" che "si schiera con Uber e con il grande capitale. Io penso vada difeso il piccolo". Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a In 1/2 Ora su Rai3.

"Non mi presto al tentativo di prendere una intera categoria vessata ed etichettarla come di destra o di sinistra - ha aggiunto meloni - Non è scesa in piazza perchè di destra ma per difendere un diritto. Quello che viene fatto con le licenza che hanno pagato è un esproprio. Poi certo li rappresentiamo meglio noi e quello è vero, perché siamo dalla parte del popolo".

"Tra i tassisti che hanno fatto un mutuo per la licenza e Uber mi schiero coi primi. Prendo le distanze dalla violenza ma attenzione a non minimizzare la sofferenza di intere categorie come i tassisti e gli ambulanti massacrati dalla direttiva Bolkenstein".