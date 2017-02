Roma, 20 feb. (askanews) - L'assessora alla Città in Movimento di Roma Capitale Linda Meleo, dopo aver incontrato questo pomeriggio una delegazione dei tassisti in protesta, ha inviato una lettera al ministro dei Trasporti Graziano Delrio per chiedere un intervento che possa favorire "lo stralcio dell'emendamento Lanzillotta-Cociancich al decreto Milleproroghe in discussione alla Camera dei Deputati".

"L'eliminazione del principio di territorialità - spiega l'assessora - se portata avanti, potrebbe determinare ripercussioni negative sull'assetto concorrenziale del mercato del trasporto pubblico non di linea che vedrebbe, da un lato, l'avvio di un percorso di liberalizzazione di fatto del segmento Ncc e, dall'altro, il mantenimento di un segmento regolato come quello del servizio taxi, generando confusione e instabilità nella disciplina e impatti importanti sul governo delle città a cui ciascuna Amministrazione sarebbe costretta a far fronte".(Segue)