Roma, 21 feb. (askanews) - "Siamo al paradosso di un sindaco in piazza con chi sta bloccando un servizio pubblico di cui il sindaco stesso dovrebbe essere garante". Lo dichiara Maurizio Lupi, presidente dei deputati di Area popolare, aggiungendo: "Noi abbiamo sempre compreso e difeso le giuste ragioni dei taxisti contro la concorrenza sleale, l'abusivismo e l'assenza di regole sfruttata da Uber. Ma quando la rivendicazione di un diritto sfocia nell'interruzione di un servizio pubblico e in manifestazioni violente come sta avvenendo di fronte alla sede del Pd, dalla ragione si passa dalla parte del torto e i politici, come Virginia Raggi, che strumentalizzano queste proteste sono irresponsabili".

"Oggi sulla vertenza taxi ci sarà un incontro al ministero delle Infrastrutture, mi auguro che prevalgano le ragioni del confronto e la volontà di dare una vera soluzione normativa a un servizio che deve avere come primo scopo l'utilità per i cittadini", conclude.