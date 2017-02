Roma, 21 feb. (askanews) - Durissimo il Codacons contro l'assessore alla Città in Movimento di Roma Capitale, Linda Meleo, dopo la lettera inviata ieri al ministro dei Trasporti, Graziano Delrio, relativa alla protesta ei taxi.

"L'assessore si è schierata apertamente con i tassisti e contro la concorrenza scrivendo una inconcepibile lettera - attacca il Codacons - Anziché punire chi sta creando disagi all'utenza attraverso scioperi illegali, la Meleo ha chiesto al Ministro dei trasporti di stralciare l'emendamento al decreto Milleproroghe. Una richiesta che sconfina dai compiti propri dell'assessore, e che rappresenta una difesa delle proteste dei tassisti a discapito dei cittadini".

"L'Assessore Meleo, al contrario, avrebbe dovuto già da giorni adottare provvedimenti contro i tassisti responsabili dei disordini e dei disagi, così come previsto dal regolamento comunale che impone alla giunta la sospensione delle licenze dei taxi in caso di atti illeciti - spiega l'associazione dei consumatori - La mancata adozione di misure da parte dell'amministrazione capitolina potrebbe determinare, nei confronti di Linda Meleo e del sindaco Raggi, il concorso nel reato di interruzione di pubblico servizio, nel caso in cui la Procura avvierà le indagini così come chiesto dal Codacons".