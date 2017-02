Roma, 21 feb. (askanews) - "La sindaca Raggi gira in autoblu ed evidentemente non si è accorta che la città è nel caos, che da sei giorni non ci sono taxi, che un servizio pubblico è stato cancellato in maniera illegale e che i romani devono subire disagi senza precedenti". E' quanto scrive su Facebook la deputata del Partito democratico Lorenza Bonaccorsi, della segreteria nazionale dem e presidente del Pd Lazio.

"I romani sono costretti a subire anche la beffa - aggiunge Bonaccorsi - di un'Amministrazione che per una settimana non si è vista né sentita e oggi scende addirittura in piazza a strumentalizzare la protesta dei tassisti, una protesta che ha mandato in tilt il centro della città tra cori da stadio e bombe carta. La città va in tilt e la sindaca, invece di cercare soluzioni per limitare i disagi, scende in piazza anche lei. E' chiaro che dopo 8 mesi al governo della città pensano ancora di stare all'opposizione, di amministrare andando in piazza. Non hanno ancora capito che la responsabilità di decidere spetta a loro?".

"Invece di pensare ai romani e ai turisti - spiega ancora la deputata dem - che da giorni arrivano alla stazione Termini e trovano il piazzale dei taxi desolatamente vuoto, invece di mettere in campo soluzioni per ristabilire un servizio pubblico interrotto secondo il Garante fuori da ogni regola, la sindaca Raggi preferisce una passeggiata in favore di telecamere. #Raggiri".