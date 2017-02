Roma, 21 feb. (askanews) - Le associazioni spontanee dei commercianti ambulanti "si dissociano dalla contestazione avvenuta questa mattina davanti alla sede del Pd: le nostre associazioni erano presenti a Roma, come sempre in questi ultimi mesi, per manifestare alle Istituzioni lo stato di crisi in cui versa da tempo la categoria degli ambulanti per responsabilità di una politica che non dà le risposte che ci spettano".

"Ciò che è accaduto stamattina - dicono le associazioni in una nota - non appartiene al nostro modo di fare e alla nostra coscienza civica. Siamo dispiaciuti per i fatti accaduti e ci dissociamo dalle intemperanze di alcuni manifestanti, perché mai come in questo momento occorre manifestare in modo fermo, ma pacifico, senza alzare i toni della protesta in modo disordinato ed aggressivo. Continueremo a lottare fino a che non sarà esclusa dalla Bolkestein la nostra categoria, ma quello che è successo stamani è qualcosa che va oltre e non ci appartiene".