Roma, 24 feb. (askanews) - "Adesso sembra che l'unica cosa importante sia lo stadio della Roma. C'è una pressione mediatica che non è sana, non è normale. Creerà l'effetto contrario, ormai le persone non sono più impotenti rispetto alla falsità della comunicazione. Tanto ormai siamo agli sgoccioli, credo che Virginia e la Giunta si esprimeranno se non oggi a brevissimo. Così poi magari si parlerà del fatto che Roma non esplode più di rifiuti". Lo ha detto la senatrice M5s Paola Taverna a Radio Cusano Campus.