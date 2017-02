Non ci sarà speculazione né cementificazione

Roma, 22 feb. (askanews) - "Beppe si è espresso sullo stadio della Roma: vogliamo farlo, farlo nelle regole, non vogliamo privare Roma di un'opera così importante ma ovviamente diciamo no a una cementificazione di un milione di metri cubi. Stiamo valutando la documentazione necessaria". Lo ha detto la senatrice M5s Paola Taverna arrivando all'Hotel Forum a Roma per incontrare Beppe Grillo. Un incontro, ha spiegato la parlamentare "sulla piattaforma Rousseau".

"Non faremo - ha assicurato Taverna - la speculazione che sembrava essere sulla carta. Non ci sarà né speculazione né cementificazione".