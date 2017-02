Roma, 24 feb. (askanews) - "Grillo viene a Roma periodicamente, questi sono momenti importanti per il Movimento Cinque Stelle. Governiamo una città, abbiamo delle scelte immense da fare, dei problemi incredibili da superare che ereditiamo da un'altra politica. E' normale che Grillo venga a Roma, sarebbe strano il contrario. Beppe fa bene a venire a Roma e a dare sostegno alla giunta Roma. Ha detto che Roma sarà il più grande successo per il Movimento Cinque Stelle, noi lo speriamo. Era da tanto tempo che non vedevo le macchinette che passano a lavare le strade, vedo con quale passione e con quale voglia si sta provando a lavorare, abbiamo fatto degli errori, abbiamo chiesto scusa, andiamo avanti". Lo ha detto la senatrice M5s Paola Taverna a Radio Cusano Campus.