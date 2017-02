Tangenziale Napoli, passa emendamento PPE per abolire pedaggio

Napoli, 14 feb. (askanews) - "Pagare il pedaggio della tangenziale di Napoli per uscire dalla cinta urbana è lesivo della concorrenza e gli Stati membri devono revocare le concessioni. Si è stabilito così oggi a Strasburgo con un finale thrilling". Lo rende noto l'eurodeputato di Fi-PPe Fulvio Martusciello che racconta come l'emendamento sia passato nel rush finale della votazione. "Al termine della votazione infatti - spiega - il presidente dell'assemblea Sassoli aveva proclamato il punto 135 non approvato. Poi di fronte a richieste di verifica si è proceduto al voto elettronico dal quale è risultato invece che l'emendamento era stato approvato". "In realtà - aggiunge l'esponente azzurro - già nella giornata di ieri alcuni gruppi avevano chiesto la votazione per parti separate, facendo intravedere la possibilità che votassero contro". "Ora la palla passa al governo italiano - conclude Martusciello - che deve mettere in pratica, pena la procedura di infrazione, quanto votato dal Parlamento".