Roma, 13 gen. (askanews) - Alla sede centrale del liceo Farnesina fa veramente freddo: lo denunciano gli stessi studenti in una nota sottolineando che, dopo aver "atteso inutilmente" l'intervento degli uffici della Città Metropolitana, ampiamente sollecitati dalla dirigente scolastica, "qualora il prossimo lunedì la temperatura delle aule non raggiunga una temperatura accettabile, i circa 400 studenti si riserveranno il diritto di non accedere all'edificio, in quanto costretti da una situazione inaccettabile, per studenti e lavoratori".

Il rappresentante degli studenti, Giovanni Crisanti, ricorda di avere inviato una nota di denuncia della situazione alla sindaca di Roma Virginia Raggi e agli uffici preposti via pec il 12 gennaio. Si ottiene "un lieve miglioramento nella mattina del venerdì", la situazione non è ancora risolta. "Aiutateci - spiega Crisanti - non si riesce a fare lezione con queste temperature. Abbiamo volutamente deciso di intraprendere un tipo di protesta diplomatica per non gravare al regolare svolgimento delle lezioni, domastrateci che sia efficace".