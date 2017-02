Roma, 2 feb. (askanews) - "Solo due giorni fa hanno chiesto una sospensione di un mese della conferenza dei servizi, mentre oggi viene presentato il parere non favorevole sul progetto dello stadio della Roma: un comportamento che evidenzia lo stato di confusione e di schizzofrenia dell'Amministrazione Raggi. In 24 ore sono stati presentati 4 documenti firmati dalla stessa persona con altrettante posizioni differenti". Così Massimiliano Valeriani, capogruppo regionale del Lazio per il Pd.

"Gli uffici comunali sono ostaggio delle beghe interne al Movimento: quasi tutti i pareri consegnati sono favorevoli, ma il giudizio finale è negativo e blocca un progetto importante per il futuro della città. Con l'ennesimo no del sindaco Raggi, i Cinquestelle stanno affossando Roma. Ancora una volta si perdono preziose opportunità per realizzare nuove infrastrutture e creare posti di lavoro che avrebbero permesso di riqualificare un intero quadrante della città".