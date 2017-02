Dichiarazione del leader del Movimento Nazionale per la Sovranità

Roma, 26 feb. (askanews) - "L'atteggiamento del Pd sullo stadio della Roma sembra precedere una volontà di vendetta. La Raggi ha concluso bene una trattativa complicata: la reazione della sinistra, rancorosa, pare dettata dalla certezza che gli ostacoli ora saranno messi dalla regione con un atteggiamento ricattatorio". Lo afferma in una nota Francesco Storace, presidente del Movimento Nazionale per la Sovranità. "Zingaretti dica subito - prosegue - quali sono le sue intenzioni. Se è ancora favorevole allo stadio faccia tacere i suoi dannosi compagni di partito. Devono prevalere le istituzioni e non le solite, stupide gelosie politiche".