Roma, 25 feb. (askanews) - L'accordo Raggi-As Roma sullo stadio a Tor di Valle è una "buona notizia", per l'assessore alle politiche del territorio e alla mobilità della regione Lazio, Michele Civita, ma la Regione - sottolinea - vigilerà sulle opere che servono per garantire la mobilità, la qualità urbana e l'ambietne, perché al riguardo "non si conoscono ad oggi le opere e le infrastrutture che l'accordo reputa indispensabili". L'assessore ricorda anche che l'attuale conferenza dei servizi è incardinata sulla vecchia delibera comunale, quindi cambiando il progetto, servirà una nuova valutazione tecnica e una nuova manifestazione di interesse pubblico da parte del consiglio comunale.

"La giunta Raggi e l'As Roma hanno annunciato un nuovo progetto per la realizzazione dello stadio a Tor di Valle. L'accordo è sicuramente una buona notizia perchè fa compiere un importante passo in avanti e supera le incertezze degli ultimi 7 mesi", ha sottolineato Civita, in una nota, ricordando comunque che "l'attuale conferenza dei servizi è incardinata, come prevede la legge, sulla delibera approvata dal consiglio comunale che ha riconosciuto il pubblico interesse al progetto presentato nel 2014. Quindi, se il progetto cambia, bisognerà richiedere una nuova valutazione tecnica e un nuovo pronunciamento da parte del Consiglio comunale di Roma sul pubblico interesse".

"Nel merito - avverte Civita - mentre é stato detto chiaramente che le attuali cubature saranno ridotte in modo significativo, non si conoscono ad oggi le opere e le infrastrutture che l'accordo reputa indispensabili per garantire la mobilità sia pubblica che privata, il miglioramento dell'ambiente e della qualità urbana, decisivi per uno sviluppo sostenibile di quel quadrante della città". "Su tutto ciò - conclude l'assessore - la Regione, in modo costruttivo e in coerenza con l'attività fin qui svolta, eserciterà il ruolo e la funzione di sua competenza".