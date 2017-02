Roma, 15 feb. (askanews) - "Noi del MoVimento 5 Stelle abbiamo un vizio che non vogliamo perdere per alcuna ragione: dire le cose come stanno, con chiarezza e senza sotterfugi. Sullo stadio di Tor di Valle questa amministrazione non ha alcun accordo con la società": così la sindaca di Roma Virginia Raggi firma il suo intervento, sotto il titolo "Tutta la verità sullo stadio della Roma e il MoVimento 5 Stelle", postato sul "Blog delle stelle" e ripreso anche sul profilo Fb della sindaca.

La sindaca spiega: "Stiamo lavorando, alacremente e con grande serietà, attraverso una delicata trattativa - tutt'ora in corso - con gli attori in campo. E, in ossequio agli impegni presi, manteniamo il massimo riserbo su questa trattativa proprio per evitare speculazioni esterne: immaginate quali siano gli interessi che si muovo attorno a quest'opera".

E - continua - "quello che forse non tutti sanno - perché i giornali dimenticano sistematicamente di ricordarlo - è che il progetto dello stadio a Tor di Valle lo ereditiamo dal sindaco Marino e dalla maggioranza Pd che, nel loro stile, hanno pensato più agli interessi particolari che a quelli generali, cioè di tutti i cittadini romani. Così, al nostro insediamento, ci siamo trovati con un progetto con una eccedenza di edificazione solamente del 70 per cento in più rispetto a quanto previsto dal piano regolatore generale". (Segue)