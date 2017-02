"Per accedere all'area e muoversi senza problemi"

Roma, 28 feb. (askanews) - Il nuovo progetto dello stadio della Roma "prevede le opportune infrastrutture per permettere ai tifosi ed ai cittadini di accedere all'area dello stadio e di muoversi senza problemi. Dai nostri uffici sono state fatte simulazioni accurate sul traffico della zona: un ponte sul Tevere snellirà il flusso di automobili attuale e supporterà quello previsto in occasione delle partite e degli eventi; il potenziamento della ferrovia Roma-Lido permetterà di raggiungere l'area in treno". Lo scrive su Facebook la sindaca della Capitale, Virginia Raggi.