Roma, 17 feb. (askanews) - "L'avvocato Canali, in quanto collaboratore legale in forza al gruppo M5S Lazio, ha agito su nostra richiesta eseguendo l'elaborazione di una sintesi dei pareri legali raccolti nell'arco di mesi di lavoro, per offrire anche ai consiglieri comunali un punto di vista preciso e completo. La dichiarazione dell'avvocato Canali fa quindi seguito a tali circostanze". A dirlo in una nota i consiglieri regionali del Lazio per il M5s Devid Porrello e Gianluca Perilli.