Roma, 10 gen. (askanews) - "Ricordo alla Sindaca Raggi che da circa tre mesi è aperta una conferenza dei servizi in regione sul progetto complessivo del nuovo stadio della Roma, nel frattempo continuano a sovrapporsi sulle pagine dei giornali le notizie più disparate sul destino e l'evoluzione dell'opera. Nessuno però si è ancora degnato di riferire sui reali intendimenti dell'amministrazione nella sede più pertinente nonché istituzionale che è quella della commissione urbanistica. Non è chiaro peraltro se a riferire, spero al più presto, dovrà essere l'assessore Berdini o l'assessore allo sport Daniele Frongia o la Sindaca stessa. L'approccio ideologico sulle cubature allunga i tempi, nuoce agli interessi della città che si aspetta investimenti, occupazione e nuove infrastrutture". Così il consigliere del Pd capitolino Giulio Pelonzi, membro della commissione Urbanistica, dopo l'incontro tra la Giunta Raggi e l'As Roma sul nuovo stadio. La realizzazione dello stadio della Roma, ricorda Pelonzi "è legato all'interesse pubblico. Il taglio di infrastrutture importanti come il prolungamento della Metro B e del ponte sul Tevere cambiano il progetto iniziale e fanno venir meno l'interesse della città per un'opera privata. Con l'ondivago atteggiamento grillino c'è il rischio reale di far ripartire l'iter amministrativo dall'inizio riproponendo una nuova delibera sull'interesse pubblico e la conseguente dilatazione dei tempi di almeno due anni. Se poi per migliorare il progetto iniziale l'architettura di Daniel Libeskind viene ridotta ad un paio di palazzetti c'è veramente da preoccuparsi", conclude Pelonzi.