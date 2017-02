Stadio Roma, Palumbo (Pd): siamo in balia di banda di dilettanti

"Per Raggi stadio non 'legale'? Ma l'ha trasmesso alla regione"

Roma, 6 feb. (askanews) - "La sindaca a 'sua insaputa' Virginia Raggi oggi, rispondendo a Francesco Totti, dice che è pronta a fare lo stadio ma 'nella legalità'. Cosa significa? Che ora il progetto della Roma ha qualche elemento di irregolarità? Ci sono abusi? E quali? E se è 'illegale' perché l'Amministrazione Raggi a settembre l'ha trasmesso alla Regione per aprire la Conferenza dei Servizi? Allora la sindaca 'a sua insaputa' poteva mandarlo in Procura, e non in Regione", così in una nota il consigliere del Pd e presidente della Commissione Trasparenza del Comune di Roma Capitale, Marco Palumbo.

"La verità - sottolinea Palumbo - è che siamo in balia di una banda di dilettanti e irresponsabili, che continuano a proferire parole in libertà. Si ricordino, i grillini, che se entro il 3 marzo non approveranno la variante al piano regolatore in consiglio comunale, la Conferenza dei servizi si concluderà con parere negativo e lo stadio della Roma sarà seppellito". "Come - conclude - le Olimpiadi".