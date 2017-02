Roma, 24 feb. (askanews) - "La vicenda del progetto dello stadio della Roma è solo la più clamorosa. Da 8 mesi l'amministrazione a 5 stelle mostra tutta la sua incapacità nella guida della capitale. Gli assessori si avvicendano a ritmo sostenuto, gli alti ranghi dirigenziali sono ancora incompleti. La 'governance' delle aziende municipalizzate è ancora da scrivere, gli atti di governo vengono prodotti con il contagocce e poi tanti NO: quello alle olimpiadi, al progetto della metro C, alla riqualificazione delle Torri dell'EUR, alla valorizzazione dell'ex Fiera di Roma e dei ex mercati generali, ai nidi convenzionati". E' quanto dichiara in una nota il consigliere capitolino del PD Marco Palumbo.

"E' così nella totale assenza di un progetto di governo si aggravano i problemi di Roma. Gli organi d'informazione di mezzo mondo evidenziano il flop 5 stelle nella capitale italiana. La sindaca e la giunta M5S sono descritti come inidonei a guidare città. Si tratta di un crollo d'immagine e di affidabilità senza precedenti. Le conseguenti ricadute economiche sui mercati internazionali possono essere devastanti per il futuro della città. La percezione di una città allo sbando viene ulteriormente aggravata dalle performance di Grillo come Sindaco-ombra", aggiunge.

