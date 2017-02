Roma, 23 feb. (askanews) - "Continua impietosa la pantomima a cinque stelle sulla realizzazione dello stadio dell'As Roma. E stavolta, da ottimo comico quale è, a scendere in campo è direttamente Grillo che urbi et orbi annuncia prima che sulla localizzazione dell'impianto sarà la giunta capitolina a decidere, salvo poi 'consigliare' di non costruirlo a Tor di Valle". Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio per Forza Italia e vicepresidente della commissione Urbanistica, Adriano Palozzi, sottolineando che si tratta di "dichiarazioni contraddittorie e fumose, che però la dicono lunga su come Grillo appaia ormai il nuovo sindaco di Roma a fronte di una Raggi sempre più commissariata. Un teatrino politico davvero squallido, sul quale si deve chiudere immediatamente il sipario".