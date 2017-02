Roma, 28 feb. (askanews) - "Chiedo al presidente della commissione regionale Urbanistica e Lavori Pubblici, Enrico Panunzi, di calendarizzare quanto prima l'audizione, da me richiesta qualche giorno fa, in merito al progetto di realizzazione dello stadio a Tor di Valle. Nelle ultime ore la giunta pentastellata ha annunciato in pompa magna un nuovo accordo, decantando il taglio delle cubature ma 'dimenticando' la conseguente riduzione delle opere pubbliche e infrastrutturali, complementari alla futura espansione urbanistica". Così, in una nota, il consigliere regionale FI e vicepresidente della commissione Urbanistica e Lavori Pubblici, Adriano Palozzi. "Sul progetto di Stadio As Roma aleggiano ancora troppi misteri ed enigmi. Per questa ragione la rapida convocazione dell'audizione può configurarsi l'occasione propizia per conoscere i nuovi scenari legati alla costruzione dell'impianto di Tor di Valle. Scenari che, auspichiamo, sia direttamente la sindaca Raggi a raccontare a cittadini e commissione Urbanistica e Lavori Pubblici".