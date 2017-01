Roma, 13 gen. (askanews) - "Ormai è chiaro: lo stadio della Roma per i cinquestelle non s'ha da fare, né domani, né mai". Così il deputato Emiliano Minnucci (Pd) sullo stadio della Roma. "Sulla passione e sulle speranze dei tifosi giallorossi ma anche sugli impegni economici messi in campo dalla proprietà americana si stanno facendo troppi giri di valzer: abbiamo i 'bravi' pentastellati da una parte che, inneggiando alla legalità e alla trasparenza, non intendono avallare un progetto avviato sotto la giunta Marino, e la Raggi nelle delicate vesti di 'Don Abbondio' dall'altra che, per non continuare a perdere la faccia davanti ai suoi cittadini, spinge per il via libera magari con una riduzione delle cubature previste. Il risultato di questa tipica scena manzoniana - dice - ha prodotto solo un ingiustificabile stallo della vicenda che rischia di compromettere la realizzazione di un'opera importante per l'economia della Capitale. I Grillini non vogliono lo stadio della Roma? Bene, lo gridassero forte e chiaro con atti formali e non con semplici parole, come fatto fin oggi, che lasciano il tempo che trovano" conclude.