Roma, 20 feb. (askanews) - Sul caso stadio della Roma Marco Miccoli, deputato romano del Partito democratico presenterà un'interrogazione al ministero dei beni e delle attività culturali perché "l'avvio di un 'procedimento di dichiarazione di di interesse culturale e di prescrizione di misure di tutela indiretta' da parte della Soprintendenza capitolina, per l'area dell'ex Ippodromo di Tor di Valle, rischia di bloccare definitivamente il progetto del nuovo stadio della A.S. Roma". E "inoltre, vista la tempistica, appare una procedura anomala e poco chiara".

"Sin dall'inizio - ricorda Miccoli - il progetto non ha avuto alcun parere negativo o preclusivo alla realizzazione, né dalla Soprintendenza né dagli altri soggetti o enti convocati nell'istruttoria della Conferenza dei Servizi. Nessun parere contrario sulla demolizione delle tribune dell'ex Ippodromo, identificate come strutture precarie, pericolanti ed in parte ricoperte da amianto, totalmente abbandonate da anni anche dalla stessa Soprintendenza che non ha mai avviato alcuna azione a tutela dell'area". Quindi "perché a distanza di tre anni si prende questa iniziativa?"(Segue)