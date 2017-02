Non abbiamo visto progetto. Scelte fuori dall'amministrazione

Roma, 26 feb. (askanews) - "Non abbiamo visto il progetto, tutto avviene fuori dall'amministrazione comunale. Sembra una decisione non del sindaco ma di Beppe Grillo che è venuto col suo consulente da Genova e hanno deciso". Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, commentando la decisione sullo stadio della Roma a In 1/2 ora su Rai3.

"Io avrei valutato nel merito il progetto e avrei valutato una riduzione delle cubature e valutato la possibilità che lo stadio incida positivamente sul quartiere" ha aggiunto Meloni.

"Ho sempre detto che ero favorevole ad uno stadio della Roma e anche ad uno dello Lazio, sono favorevole al fatto che le squadre abbiano uno stadio di loro proprietà. Su Tor di Valle pendeva un giudizio della regione Lazio sulla validità del terreno e non ho ancora capito, su quel terreno si può costruire o no?".