Roma, 26 feb. (askanews) - "Come già ampiamente ribadito, dopo l'accordo tra amministrazione capitolina e As Roma per la costruzione di Business Park e Stadio di Tor di Valle, e in attesa di verificare le specifiche del progetto, Legambiente rimane contraria al progetto immobiliare legato allo Stadio della Roma". Lo afferma in una nota l'associazione ambientalista.

"Il taglio delle torri e la riduzione delle cubature in variante al piano regolatore è un piccolo passo avanti, rispetto a un progetto immobiliare da oltre 500mila metri cubi in variante al Piano Regolatore, che nulla ha a che fare con lo Stadio della Roma. Si conferma l'errore dell'area scelta che rimarrà irraggiungibile con i mezzi pubblici, in particolare con la metropolitana, visto che il progetto sembra finanziare solo la riqualificazione della stazione di Tor di Valle ma continueranno a passare i soliti pochi, vecchi treni di una linea che funziona malissimo. Inoltre, a confermare l'errore nella scelta dell'area, è proprio il fatto che gran parte della cubatura da realizzare viene motivata con la spesa per la messa in sicurezza idrogeologica"

Questa è la posizione di Legambiente, che non deve essere confusa con quella espressa nell'intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica da Roberto Della Seta, ex presidente dell'associazione, "che in questa vicenda è coinvolto direttamente in quanto consulente del costruttore Luca Parnasi per l'operazione immobiliare dello Stadio", si aggiunge.