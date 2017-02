Roma, 25 feb. (askanews) - La sindaca pentastellata di Roma Virginia Raggi "ha capito che lo stadio di Tor di Valle era una priorità, ma ora garantisca le opere pubbliche": lo chiede il gruppo capitolino del Pd.

"Finalmente il sindaco dichiara di voler dare seguito al progetto 'stadio della Roma'. Siamo soddisfatti perché si tratta di un progetto che il gruppo del Pd ha sempre sostenuto", dichiarano gli esponenti capitolini del Pd, aggiungendo però: "Da quello che si apprende in queste ore da notizie di stampa siamo di fronte ad un accordo generico di cui non sono ancora chiari: iter amministrativi, impegni finanziari e opere pubbliche". E - avvertono - "su questi punti attendiamo chiarimenti, in sede di Assemblea capitolina, circa i nuovi termini dell'accordo raggiunto". (Segue)