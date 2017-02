Roma, 26 feb. (askanews) - Lo stadio della Roma a Tor di Valle ancora sotto tiro di polemiche: Stefano Fassina consigliere capitolino di Sinistra x Roma annuncia per domani in Campidoglio un incontro aperto ai cittadini "con intellettuali, associazioni e sindacati per dire no a colate di cemento e interessi speculativi"

"Con la decisione annunciata dalla Giunta Raggi sullo stadio della Roma si rischia una nuova colata di cemento nella Capitale, in una città che avrebbe bisogno invece di recuperare le sue sterminate periferie e di costruire opportunità di lavoro qualificato per migliaia di imprese edili e artigiane, invece che per un solo mega-costruttore", ha dichiarato Fassina, spiegando: "Dal progetto dello stadio scompaiono, tra l'altro, alcune infrastrutture rilevanti, come la bretella dalla Roma-Fiumicino, il prolungamento della Metro B, oltre al ponte sul Tevere". (Segue)