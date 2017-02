"Il Campidoglio non ha più voce in capitolo"

Roma, 8 feb. (askanews) - "La Regione Lazio svolga fino in fondo un ruolo attivo per la realizzazione del nuovo stadio della A. S. Roma, imprima una accelerazione e non si adegui ai capricci ideologici dei Cinque Stelle capeggiati da Berdini. Le parole dell'assessore Civita, in risposta ad una mia interrogazione sullo stato dell'arte della conferenza dei servizi, non fanno che confermare come, da parte della Giunta Raggi, non ci sia alcuna volontà di portare realmente a compimento il progetto". Così il consigliere regionale del Lazio, Fabio De Lillo (Cuoritaliani) in merito alla vicenda dello stadio della As Roma.

"La Regione Lazio, invece di prendere atto della melina capitolina - ha spiegato - prenda in mano la situazione facendo valere il principio dell'unicità dell'amministrazione" ha detto De Lillo: "Raggi decida tra lo stadio e Berdini, mentre Zingaretti la smetta di stare in panchina. I romani si aspettano che la politica dia loro risposte, se devono scendere in campo Totti e Spalletti significa che la politica sta fallendo" ha concluso.