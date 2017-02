Roma, 2 feb. (askanews) - "Il no ideologico dei Cinque Stelle allo stadio della Roma affossa la Capitale e rischia di mandare in crisi anche la A.S. Roma. Dopo aver cancellato l'opportunità delle Olimpiadi, la Giunta Raggi nega alla nostra città un altro progetto che avrebbe permesso di riqualificare un quadrante abbandonato a se stesso, oltre che di dotare la Capitale di una struttura sportiva all'avanguardia. La mancata realizzazione dello stadio, poi, potrebbe di ripercuotersi pure sulla competitività della A.S. Roma che su questa iniziativa ha investito per rilanciare la società". Parole del consigliere regionale del Lazio, Fabio De Lillo (Cuoritaliani). "Un fallimento completo - sottolinea -di cui è complice anche la Regione Lazio che ha deciso di subire passivamente i capricci dei Cinque Stelle: il sì del Campidoglio c'era già stato, Zingaretti e l'assessore Civita avrebbero dovuto assumersi la responsabilità di portare avanti un progetto ormai in fase avanzata. Invece lo hanno lasciato in balia a Berdini&co, buoni solo a vanificare tutte le opportunità di sviluppo di una città che la Giunta Raggi, incapace di governarla, ha condannato da mesi all'immobilismo in ogni settore".