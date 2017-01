Roma, 31 gen. (askanews) - "Ben vengano trenta giorni in più per la conferenza dei servizi sul progetto dello stadio della As Roma, purché servano a mettere in fila tutte le esigenze e non a tergiversare. È evdiente come per un capriccio ideologico dei Cinque Stelle si vada verso un compromesso che sarà a discapito dei cittadini romani i quali saranno privati di alcune opere infrastrutturali, tra cui il ponte presente nel progetto, e opere ambientali come il parco. Tuttavia meglio questa soluzione che far naufragare un progetto rilevante". Così il consigliere regionale del Lazio, Fabio De Lillo (Cuoritaliani) sottolineando che "nche la Regione Lazio faccia la sua parte, da tempo sostengo che non debba essere un soggetto passivo, ma dettare i ritmi di un iter che mi auguro, tra trenta giorni, possa concludersi in modo positivo. Altrimenti saremo di fronte ad un'occasione sprecata e a una brutta figura di Raggi e Zingaretti".