Roma, 8 feb. (askanews) - "Ricordo, senza fare polemica, che il parere non favorevole è stato dato su un progetto definitivo che lo stesso Comune di Roma cinque mesi prima ha trasmesso per la valutazione della Conferenza dei servizi decisoria. Il progetto definitivo in questi mesi è stato maggiormente approfondito. Ha affrontato ancor più nel dettaglio le varie questioni. Quindi, se posso dare una valutazione del tutto personale, è stato migliorato in questi mesi. Se si pensava che non era positivo il parere, potevamo risparmiare questi cinque mesi". Così l'assessore al territorio della regione Lazio, Michele Civita, rispondendo in aula alla Pisana ad una interrogazione del consigliere regionale del Lazio di Cuoritaliani, Fabio De Lillo, sulla vicenda dello 'stato dell'arte' dello stadio della As Roma. "Abbiamo ricordato che in questa fase i pareri unici saranno, dei vari rappresentanti degli enti il primo elemento di valutazione che farà la Conferenza dei servizi. Per essere ancora più chiaro - ha tenuto a precisare Civita - se rimangono questi pareri, difficilmente si potrà andare avanti. Il parere del Comune di Roma non è un parere tra gli altri: è il parere del proponente, cioè del soggetto che ha dato l'interesse pubblico e che ha avviato tutta la procedura". "Noi adesso siamo responsabili di una procedura e stiamo provando a svolgerla nel modo migliore e più trasparente. Tutti i documenti sono pubblici, pubblicati sul sito della Regione in tempo quasi reale, per dare certezza su un'opera molto importante. In questa fase non contano le dichiarazioni, ma contano gli atti formali e le carte che arrivano alla Conferenza dei servizi. Credo che questo sia il più importante contributo che può dare la Regione" ha concluso Civita.