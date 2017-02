Roma, 26 feb. (askanews) - "Abbiamo detto sì e sarà sì. Ci saranno tutti i 29 voti dei nostri consiglieri e ci sarà anche quello di Virginia Raggi. Alla fine 30 sì sosterranno la delibera sullo stadio della Roma". Lo afferma Paolo Ferrara, il capogruppo dei Cinque Stelle in Campidoglio, in un'intervista ad Avvenire.

"C'è stato un confronto vero. Sui temi. Sui numeri. Abbiamo valutato il progetto e abbiamo deciso. Non ci saranno meline. Non ci saranno ripensamenti e divisioni. Ripeto il sì sarà sì. Le notti dei "lunghi coltelli" in Campidoglio non fanno parte della cultura politica dei Cinque Stelle" prosegue.

Ferrara si rivolge anche a Lotito che vuole uno stadio anche per la Lazio e ai costruttori: "Lotito vuole un appuntamento in Campidoglio? È il benvenuto. Ci porti un progetto e verrà valutato con attenzione. Ci porti idee, siamo pronti al confronto. Ma anche lui, come il presidente della Roma Pallotta, deve capire che con i Cinque Stelle alla guida di Roma giochi sporchi non si fanno. E' finita la stagione dove il Campidoglio era nelle mani dei palazzinari".