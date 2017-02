Roma, 26 feb. (askanews) - "Alla fine chi pagherà il conto delle guerre tra i 5 stelle sullo stadio saranno i romani. La pax grillina è stata siglata con il taglio di centinaia milioni previsti nel progetto iniziale e destinati ad opere di urbanizzazione: mobilità e non solo". Lo dichiara la parlamentare del Pd Lorenza Bonaccorsi.

"Se alle valutazioni tecniche si sostituiscono gli slogan - prosegue - come fanno i 5 stelle, il danno è assicurato. Soprattutto perché rischiamo di veder venir meno interventi fondamentali per la mobilità, elemento di primaria importanza per una struttura periferica destinata ad assorbire in un solo colpo decine di migliaia di persone".