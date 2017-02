Roma, 24 feb. (askanews) -"Mi autodenuncio per aver partecipato alla manifestazione non autorizzata dei tifosi della Roma oggi in Campidoglio. Farebbe ridere, se non fosse avvilente, leggere che -niente di meno - la Digos sia stata mobilitata per la manifestazione pacifica e non violenta dei tifosi romanisti a piazza del Campidoglio per chiedere all'amministrazione di interrompere il balletto sul progetto dello stadio".

È quanto dichiara in un post su Facebook Roberto Giachetti, Vicepresidente della Camera e Consigliere comunale Pd. "Sulla piazza del Campidoglio si sono svolte una infinità di manifestazioni non autorizzate, compresa quella di qualche giorno fa dei fan della sindaca Raggi, e nessuno ha mai mosso un dito. E' semplicemente ridicolo, se la notizia risponde al vero, che lo si faccia nei confronti di pochi tifosi pacifici. Allora mi autodenuncio. Qualunque iniziativa verrà presa nei confronti dei tifosi deve essere presa anche nei miei confronti e da subito annuncio che rinuncio a qualunque immunità parlamentare", conclude Giachetti.