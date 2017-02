Roma, 20 feb. (askanews) - Con una riunione in questura a Roma sono state definite le misure tecnico operative per l'abbassamento delle barriere che dividono le curve allo stadio Olimpico: si partirà dalla curva sud, subito dopo la gara Roma-Villarreal con l'obiettivo di terminare i lavori per il derby del primo marzo in Coppa Italia. Saranno anche rimodulati i servizi degli stewards e potenziato il sistema di sorveglianza delle telecamere sulle curve.

Si è svolta, infatti, nel pomeriggio la riunione tecnica "necessaria all'attuazione delle direttive del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e del Prefetto di Roma per l'abbassamento, in questa prima fase, delle barriere divisorie nelle curve", ha reso noto la questura. Alla riunione hanno preso parte, oltre ai rappresentanti delle forze dell'ordine, il Coni e le due squadre capitoline. E "in apertura è stato dato atto dell'impegno, da tutti perseguito, negli ultimi due anni, tale da azzerare totalmente l'incidentistica dell'Olimpico, in passato segnato da gravi criticità".(Segue)