Stadio Olimpico, Minnucci (Pd): bene abbattimento barriere

Roma, 1 feb. (askanews) - "L'intenzione del Ministro Lotti di eliminare le barriere nelle curve dello Stadio Olimpico è da accogliere con grande soddisfazione se non altro perché equipara finalmente Roma alle altre città d'Italia. In questi ultimi due anni, così come ho ribadito in diverse occasioni, si è perpetrata una vera e propria condotta discriminatoria nei confronti delle due società romane e dei loro tifosi che hanno subito una misura restrittiva unica nel suo genere che, oltre ad allontanare romanisti e laziali dallo stadio, non ha prodotto altri risultati". Parole del deputato PD, Emiliano Minnucci, commentando l'intenzione del Governo di abolire le barriere nelle curve dello Stadio Olimpico di Roma. "Bene ha fatto, dunque, il Ministro Lotti a prendere in mano la situazione e avviare un percorso condiviso con il Ministro Minniti e con le società di Roma e Lazio al fine, non solo di abbattere le barriere, ma anche di studiare nuove soluzioni a supporto della sicurezza fuori e dentro l'impianto sportivo" ha concluso Minnucci.