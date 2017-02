Roma, 25 feb. (askanews) - "Con il massimo rispetto per lo stadio della Roma, la sindaca Raggi dovrebbe occuparsi dei problemi della città, a iniziare da quello della sicurezza visto che nella notte davanti a un locale spari di arma da fuoco hanno ferito gravemente quattro persone. Roma è diventata il far west e stiamo ancora a perdere tempo con discussioni inutili?". Così afferma in una nota la parlamentare di Forza Italia, Daniela Santanchè.