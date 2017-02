Roma, 25 feb. (askanews) - "L'episodio avvenuto nella notte a Roma, dove fuori da un locale sono rimaste ferite quattro persone in seguito a degli spari da arma da fuoco, mette in evidenza la necessità di incrementare le misure di sicurezza nei luoghi frequentati da giovani e non durante la movida notturna". Così afferma Franco Cecconi, presidente Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria.

"Gli operatori della sicurezza sussidiaria possono svolgere un ruolo fondamentale in tal senso - continua Cecconi - Il riconoscimento di incaricato di pubblico servizio per gli operatori e la possibilità di utilizzare metal detector all'ingresso dei locali in modo da attivare una effettiva sussidiarietà alle forze dell'ordine e di contribuire a rafforzare la capillarità del controllo del territorio costituiscono due passi in avanti importantissimi. Solo se agiamo in un'ottica preventiva possiamo scongiurare il ripetersi di quello che è successo nella notte a Roma".