Roma, 24 dic. (askanews) - Otto gli arresti effettuati nelle ultime 24 ore dagli agenti della Polizia a Roma, per reati inerenti gli stupefacenti. Gli arresti hanno interessato non solo il centro cittadino, ma anche le periferie da San Basilio al Casilino, San Lorenzo e Romanina. Il primo arresto, è avvenuto nel pomeriggio di ieri nella zona del Casilino. Si tratta di un albanese di 22 anni, spacciatore. I poliziotti gli hanno sequestrato numerosi involucri di cocaina e eroina, per un peso totale di circa 300 grammi, materiale per il confezionamento delle dosi e la somma di 1.390 euro, probabile provento dell'attività illecita. In via Giacinto Camassei, ancora gli agenti dello stesso commissariato, hanno arrestato un romano di 28 anni per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

A seguito di un'attività di indagine, gli investigatori del commissariato Romanina invece, sono arrivati all'abitazione di uno studente romano di 20 anni. Durante i controlli i poliziotti hanno trovato in uno zaino, circa 200 grammi di marijuana, che è stata sequestrata. Ancora 4 spacciatori sono stati arrestati dagli agenti del commissariato Esquilino e Celio. Il primo, senegalese di 20 anni, senza fissa dimora e privo di documenti, è stato trovato in possesso di 10 dosi di hashish e marijuana, nascoste in un pacchetto di sigarette. Il secondo, romano di 22 anni, è stato bloccato mentre vendeva una dose di marijuana. Due turchi, invece, usavano i cespugli del giardino adiacenti il lungotevere Testaccio per nascondere lo stupefacente. I poliziotti hanno sequestrato un panetto di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi trovati in possesso ai due. Sono stati invece gli agenti del reparto volanti ad arrestare in via Ipogeo degli Ottavi, zona Trionfale, una romana di 60 anni per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. A San Basilio i poliziotti hanno arrestato un romeno di 25 anni. Fermato per un controllo in via Tiburtina, mentre era a bordo della sua auto, accortosi dei poliziotti, ha gettato un involucro dal finestrino contenente 10 dosi di cocaina. L'uomo era anche senza patente: è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente e denunciato e sanzionato per la violazione amministrativa.