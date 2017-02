Roma, 19 feb. (askanews) - Il parere "fortemente critico" sul progetto dello stadio della Roma che la soprintendenza capitolina Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ha firmato venerdì scorso, comunicato poi al Campidoglio di Virginia Raggi segnalando, in un altro parere firmato mercoledì, l'interesse culturale dell'ex ippodromo di Tor di Valle ("esempio straordinario di architettura e ingegneria contemporanea"), "viene ora filtrato dal rappresentante unico del Consiglio dei ministri, che accoglie i pareri degli altri soggetti statali che si esprimono sul progetto. In caso di un verdetto trasformato in un parere favorevole con prescrizioni, noi possiamo fare opposizione come ministero". Lo spiega la stessa soprintendente, Margherita Eichberg, in un'intervista al Messaggero.

Il parere negativo della soprintendenza statale a questo punto è vincolante per il futuro del progetto dello stadio? "Noi, come ministero, possiamo fare opposizione".

"Vorreri ricordare - precisa la soprintendente - che il Comune di Roma aveva già tutelato le tribune dell'Ippodromo nella cosiddetta Carta della qualità, l'appendice alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore del 2008. La norma comunale, in sostanza, inserisce le Tribune di Tor di Valle, progettata da Julio Lafuente, tra le architetture da tutelare e prevede almeno una ristrutturazione ma non la demolizione".(Segue)