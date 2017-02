Roma, 16 feb. (askanews) - Domani a Roma sarà limitata in fascia verde la circolazione ai veicoli più inquinanti: lo ha deciso il Campidoglio in base ai rilevamenti della qualità dell'aria che hanno evidenziato "livelli di inquinamento elevati e una situazione di criticità per le prossime 24-48 ore".

"Saranno in vigore domani, venerdì 17 febbraio 2017, alcune misure che stabiliscono il divieto della circolazione veicolare privata all'interno della fascia verde. Gli interventi - spiega il Campidoglio in una nota - sono stati adottati sulla base dei criteri indicati nel Piano di intervento operativo, come stabilito dalla delibera n.76 del 28 ottobre 2016". Infatti "i rilevamenti delle concentrazioni degli inquinanti e le previsioni modellistiche sullo stato della qualità dell'aria hanno evidenziato livelli di inquinamento elevati e una situazione di criticità per le prossime 24-48 ore".

Il provvedimento, oltre alle categorie già bloccate in modo permanente dal lunedì al venerdì h24, si applicherà nella fascia oraria 7.30-20.30 a ciclomotori e motoveicoli pre-euro 1 ed euro 1 (a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a 2 e 4 tempi); agli autoveicoli alimentati a benzina euro 2. Le specifiche deroghe saranno riportate nell'atto che sarà pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale.

Si ricorda, inoltre, che "gli impianti termici dovranno essere gestiti in modo da garantire una temperatura dell'aria negli ambienti non superiore rispettivamente a 18 gradi e 17 gradi in funzione del tipo di edificio". (Segue)