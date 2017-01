Non più lunedì come inizialmente previsto ma entro pochi giorni

Roma, 28 gen. (askanews) - Virginia Raggi non sarà sentita in procura a Roma lunedì, come inizialmente previsto, nell'inchiesta sulle nomine in Campidoglio in cui è indagata per abuso d'ufficio e falso. L'interrogatorio, a quanto si apprende a piazzale Clodio, slitta su richiesta della stessa prima cittadina della capitale e dovrebbe avvenire entro la fine della prossima settimana, quasi certamente i primi giorni di febbraio.