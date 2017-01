Roma, 26 gen. (askanews) - "Non abbiamo nessun problema ad affrontare insieme con Roma Capitale il tema Sky". Così il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, intervenendo a un evento della Uil Roma e Lazio, sottolineando come regione e Comune non siano all'opposizione l'uno con l'altro. "Siamo talmente fragili che se anche ci mettiamo a litigare, non solo Milano, ma ci superano anche altre 20-30 città. Sarei contento in alcune battaglie di trovarmi meno solo a difendere questo territorio" ha detto Zingaretti.