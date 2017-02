Roma, 8 feb. (askanews) - Il telegiornale di Sky Tg24 va in onda in edizione ridotta per un nuovo sciopero di 24 ore dei giornalisti e dei dipendenti di Sky Italia. La protesta, secondo quanto recita un comunicato, è stata proclamata dalle segreterie nazionali di categoria di Cgil, Cisl, Uil e dal Cdr di Skytg24 contro una riorganizzazione aziendale che coinvolge le sedi di Roma, Milano e Cagliari e che comporta esuberi e trasferimenti con una forte riduzione d'organico e il ridimensionamento della sede di Roma.

Stamattina i lavoratori di Sky si sono radunati per una manifestazione a Piazza Montecitorio. "Chiediamo all'azienda la presentazione di un chiaro e organico piano industriale che consenta a tutti i lavoratori di capire quali siano i risparmi e gli investimenti dell'operazione prospettata e quale sarà l'organizzazione del lavoro futuro di tutta Sky Italia e per il telegiornale nel futuro un piano editoriale. Il cambiamento - concludono le rappresentanze di giornalisti e dipendenti - può e deve essere una sfida, ma quando tutti sanno quale sarà la rotta e la destinazione".