Roma, 19 gen. (askanews) - I giornalisti di Sky Tg24 riuniti in assemblea hanno votato all'unanimità l'apertura immediata dello stato d'agitazione della redazione e affidato al Comitato di Redazione un pacchetto di 4 giorni di sciopero. Lo riporta un comunicato del Cdr.

L'Assemblea, si legge, ha espresso la propria contrarietà alla chiusura della sede di Roma in Via Salaria del telegiornale così come comunicata dall'Azienda. Il Comitato di Redazione ribadisce la propria preoccupazione per le ricadute occupazionali e per l'impatto sulla vita di centinaia di colleghi e delle loro famiglie.

Il piano, così come presentato, porterebbe allo sradicamento del nostro Telegiornale che fin dalla prima edizione nel 2003 va in onda da Roma e che, nella Capitale, ha costruito la sua credibilità, conclude la nota, dimostrando di essere un protagonista del panorama informativo italiano.