Sky: da Consiglio Lazio ok all'unanimità per tutela lavoratori

Roma, 1 feb. (askanews) - Via libera all'unanimità della mozione (n 436) che "impegna il presidente e la giunta ad intraprendere, di comune accordo con la sindaca di Roma Capitale, tutte le azioni volte a tutelare i lavoratori di Sky Italia che rischiano il licenziamento e/o il trasferimento e a mettere in campo tutti gli strumenti possibili per impedire questa ulteriore grave perdita per la città di Roma e per la nostra regione". A presentarla oggi alla Pisana - al termine del question time - il consigliere regionale Pino Cangemi, presidente della III Commissione - Vigilanza sul pluralismo dell'informazione. In vista della seconda riunione della commissione sulla vicenda Sky prevista per il 3 febbraio - a cui è stata invitata il sindaco di Roma Virginia Raggi - Cangemi oggi in Aula ha posto l'accento sulla necessità che all'audizione intervengano gli assessorati del Lazio al Lavoro e alle Attività Produttive "garantendo inoltre anche una opportuna presenza istituzionale al tavolo aperto dalla Commissione di vigilanza sul pluralismo dell'informazione che ha intrapreso tempestivamente l'iniziativa per affrontare questa vertenza, che rischia di penalizzare gravemente un settore già in profonda crisi".