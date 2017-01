Roma, 30 gen. (askanews) - "E' stato trasmesso l'invito al sindaco di Roma, Virgiania Raggi, a partecipare al nuovo incontro del 3 febbraio, in commissione di Vigilanza sull'Informazione, in merito alla chiusura della sede romana di Sky. Data l'importanza che riveste nella città di Roma la presenza dell'azienda e del tg di via Salaria, sia sotto il profilo economico che dell'informazione, oltre che per garantire un impegno unitario delle istituzioni locali, riteniamo necessaria la presenza del primo cittadino". Così il consigliere regionale del Lazio, Giuseppe Cangemi, presidente della commissione consiliare di Vigilanza sul Pluralismo dell'Informazione augurandosi che "il Campidoglio dimostri la dovuta sensibilità a fronte di una problematica che riguarda tanto la tutela di giornalisti e tecnici a rischio occupazione quanto la competitività del nostro territorio".