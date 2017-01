Roma, 27 gen. (askanews) - "Ritengo che SkyItalia, azienda importante e strategica nel settore dell'audiovisivo italiano, abbia sottovalutato questa Istituzione regionale che proprio recentemente ha licenziato una legge in materia di informazione e comunicazione prevedendo all'art. 30 la tutela dei livelli occupazionali nel territorio regionale per gli operatori del settore". E' quanto scrive il consigliere regionale del Lazio, Giuseppe Cangemi, presidente della Commissione di Vigilanza sul Pluralismo dell'Informazione, nella lettera indirizzata ai vertici di Sky Italia dopo la mancata partecipazione all'audizione del 26 gennaio. "Per recuperare l'errore di un mancato confronto con le Istituzioni e con le rappresentanze sindacali, ed anche per tenere aperto un unico tavolo che rappresenti i vari livelli territoriali - continua - la Commissione consiliare di Vigilanza sul Pluralismo dell'Informazione convocherà una nuova audizione venerdì 3 febbraio, al fine di entrare nel merito di tematiche fondamentali, come il piano industriale".